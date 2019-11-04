«Я честный человек и никогда не брал взяток». Начальник полиции Качканара в соцсетях прокомментировал своё задержание пьяным за рулём

Начальник полиции Качканара Денис Сизов, задержанный 2 ноября за нетрезвую езду, прокомментировал ситуацию в социальных сетях.

Он оставил сообщение в сообществе «Подслушано в Качканаре» в социальной сети «ВКонтакте» под новостью о своём задержании. Сизов подтвердил, что был остановлен специальной ротой ГАИ. Медосвидетельствование показало наличие 0,3 промилле алкоголя в его крови при допустимых 0,16.

«Да, меня уволят из МВД после 19 лет службы. Но люди, не надо грязь на меня лить. Я честный человек, я никогда не брал взяток, я не крышевал бандитов и так далее. Попробуйте поработать семь дней в неделю, и я посмотрю на вас!» — написал Денис Сизов.

Напомним, в настоящее время в отношении Сизова проводится внутренняя служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о его дальнейшей службе в органах МВД.

Денис Сизов начал свою карьеру в МВД в 2004 году в должности милиционера ППС. Позднее перевёлся в подразделение участковых уполномоченных. В 2012 году получил должность замначальника ММУ МВД «Качканарский». С ноября 2014 года занимает место руководителя.