Происшествия

Начальник полиции Качканара был задержан за пьяную езду

03.11.2019 19:32
Начальник полиции Качканара был задержан за пьяную езду

В Качканаре 2 ноября за нетрезвую езду был задержан начальник полиции города Денис Сизов. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на очевидцев.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что в настоящее время в отношении Сизова проводится внутренняя служебная проверка.

«Указанный руководитель на период детального разбирательства произошедших обстоятельств отстранён от исполнения служебных обязанностей. Врио начальника территориального УВД назначен его заместитель подполковник Равиль Нуриев. В случае если информация найдёт своё подтверждение, последует его увольнение из системы МВД по отрицательным мотивам, о чём мы проинформируем общественность дополнительно», — заявил глава пресс-службы Валерий Горелых.

Фото: 
«Новый Качканар»
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