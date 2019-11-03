Начальник полиции Качканара был задержан за пьяную езду

03.11.2019 19:32
В Качканаре 2 ноября за нетрезвую езду был задержан начальник полиции города Денис Сизов. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на очевидцев.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что в настоящее время в отношении Сизова проводится внутренняя служебная проверка.
«Указанный руководитель на период детального разбирательства произошедших обстоятельств отстранён от исполнения служебных обязанностей. Врио начальника территориального УВД назначен его заместитель подполковник Равиль Нуриев. В случае если информация найдёт своё подтверждение, последует его увольнение из системы МВД по отрицательным мотивам, о чём мы проинформируем общественность дополнительно», — заявил глава пресс-службы Валерий Горелых.
Фото:
«Новый Качканар»