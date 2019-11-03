Начальник полиции Качканара был задержан за пьяную езду

В Качканаре 2 ноября за нетрезвую езду был задержан начальник полиции города Денис Сизов. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на очевидцев.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области подтвердили, что в настоящее время в отношении Сизова проводится внутренняя служебная проверка.