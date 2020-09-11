Суд отказал родителям застреленного Росгвардией екатеринбуржца в проверке действий силовиков

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Алексея Бушмакова на отказ Следственного управления СКР по Свердловской области проводить проверку в отношении бойцов СОБР Росгвардии, застреливших жителя города Владимира Таушанкова, подозреваемого в краже четырёх рулонов обоев из магазина, пишет Znak.com.

Согласно трансляции суда, областная инстанция оставила в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга. СУ СКР по Свердловской области отказался возбуждать уголовное дело по заявлению родителей Таушанкова, интересы которых представляет Бушмаков, поскольку ведомство «не нашло признаков преступления в обстоятельствах смерти молодого человека». В СК сообщили, что доводы, изложенные в обращении, будут тщательным образом проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое и применении насилия в отношении силовиков, по которому погибший Владимир Таушанков является подозреваемым.

Напомним, бойцы спецназа Росгвардии застрелили Владимира Таушанкова 31 мая в 23:55 при штурме квартиры в ЖК «Рассветный» на ЖБИ, где он проживал. Поводом для штурма квартиры, где заперся Таушанков-младший, стал инцидент в магазине «Лео», который находится в пятистах метрах от его дома на улице Высоцкого. По данным официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, убитый попытался ограбить магазин «Лео», вынеся из него четыре рулона обоев. Точные обстоятельства инцидента неизвестны, до сих пор не опубликованы записи камер видеонаблюдения, на которых был бы показан инцидент с кражей.

По словам представителей ведомства, спецназ, ликвидировавший Таушанкова, действовал в пределах своих полномочий, так как мужчина якобы угрожал сотрудникам органов ножом и наводил на них «предмет, похожий на автомат». Родные убитого излагают иную версию событий — по словам его отца, сын купил обои на собственные деньги и считал, что за ним гнались «какие-то бандиты», поэтому он заперся в квартире. Также Таушанков-старший утверждает, что его сын был «в стрессовом состоянии», и никакого автомата в момент штурма квартиры в руках у его сына не было. Он пошёл к двери, которую штурмовал СОБР, с ножницами и кухонным ножом в руке, которыми незадолго до этого резал обои.

По факту инцидента в магазине «Лео» против погибшего завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой») и ещё одно дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей органов власти»).