СК отказался возбуждать дело о смерти жителя Екатеринбурга, застреленного росгвардейцами

Следственное управление СК по Свердловской области отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению родителей жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, застреленного бойцами СОБР Росгвардии, со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова пишет Znak.com.

В ответе ведомства говорится, что второй отдел по расследованию особо важных дел не нашёл признаков преступления в обстоятельствах смерти молодого человека. Вместе с тем в СК указали, что доводы, изложенные в обращении, будут тщательным образом проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое и применении насилия в отношении силовиков, по которому погибший Владимир Таушанков является подозреваемым.

«Какие ещё признаки преступления необходимы следственному комитету для организации проверки, когда речь идёт о смерти человека? Безусловно, мы в кратчайшие сроки обжалуем бездействие следователя в суде», — прокомментировал решение Алексей Бушмаков.

Напомним, жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова застрелили бойцы спецназа Росгвардии 31 мая в 23:55 при штурме квартиры в ЖК «Рассветный» на ЖБИ, где он проживал. Поводом для штурма квартиры, где заперся Таушанков, стал инцидент в магазине «Лео», который находится в пятистах метрах от его дома на улице Высоцкого. По данным официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, убитый якобы попытался похитить из магазина четыре рулона обоев.

По информации силовиков, спецназ, ликвидировавший Таушанкова, действовал в пределах своих полномочий, так как мужчина якобы угрожал сотрудникам органов ножом и наводил на них «предмет, похожий на автомат». Родные убитого излагают иную версию событий: отец погибшего заявил, что сын купил обои на собственные деньги и считал, что за ним гнались «какие-то бандиты», поэтому он заперся в квартире. При этом он подчёркивает, что никакого автомата в момент штурма квартиры в руках у его сына не было — он пошёл к двери, которую штурмовал СОБР, с ножницами и кухонным ножом в руке, которыми незадолго до этого резал обои.

По факту инцидента в магазине «Лео» против погибшего завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой») и ещё одно дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителей органов власти»). Действия полицейских и спецназа сейчас проверяются в рамках доследственной проверки, которую ведут представители СКР под надзором прокуратуры.