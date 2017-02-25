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27 Фев 2017 16:26 | Метки: Новости, Общество

Суд отказал Олегу Навальному в УДО

Олегу Навальному, брату оппозиционера Алексея Навального, отказали в условно-досрочном освобождении.

Олег Навальный находится в заключении уже 2 года и 2 месяца из срока в 3,5 года лишения свободы. В 2014 году Алексей и Олег были осуждены по обвинению в хищении более 26 млн рублей у компании «Ив Роше» и свыше 4 млн рублей у «Многопрофильной процессинговой компании», а также за легализацию более 21 млн рублей. Алексей Навальный получил условное наказание. 

«Как и в прошлый раз, будем слушать, что Олег – злостный нарушитель режима и на путь исправления не встал. Сидит в своей одиночной камере и "шатает режим"», – написал Алексей Навальный ещё до решения суда. 

В июне 2016 года суд Орловской области уже отказывал в условно-досрочном освобождении Олегу Навальному. Заседание тогда длилось несколько часов. Суду стало известно, что у осуждённого имеется 12 взысканий со стороны руководства колонии.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: navalny.com

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