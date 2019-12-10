Суд оштрафовал охранявший колледж в Благовещенске ЧОП на 100 тысяч рублей

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие «Сириус-А», которое занималось охраной колледжа в Благовещенске, где 14 ноября студент устроил стрельбу, пишет ТАСС. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.

Прокуратура установила, что охранявший колледж сотрудник ЧОПа не имел удостоверения частного охранника и никогда его не получал. Кроме того, охранник пропустил в здание колледжа студента, пришедшего с ружьём, чем нарушил требования лицензии.

Адвокат Андрей Иванов в ходе заседания суда представил свидетельство о том, что охранник проходил обучение и ему была присвоена соответствующая квалификация — «Охранник четвёртого разряда».

Напомним, стрельба в строительном колледже Благовещенска произошла утром 14 ноября, её устроил 19-летний студент четвёртого курса Даниил Засорин, который пришёл в учебное заведение с охотничьим ружьём. В результате один из студентов погиб, ещё трое получили ранения. Нападавший также был найден мёртвым. После стрельбы Следственный комитет возбудил уголовные дела по трём уголовным статьям, арестованы охранник, работавший в колледже в день нападения, и глава ЧОП.