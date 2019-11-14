По факту стрельбы в Благовещенске возбудили третье уголовное дело

Следователи по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина возбудили третье уголовное дело по факту стрельбы в колледже Благовещенска — о халатности должностных лиц образовательного учреждения (часть 2 статьи 293 УК РФ), со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко пишет ТАСС.

«По предварительным данным, в корпусе учебного заведения, где произошло происшествие, отсутствовал рамочный металлодетектор», — сказала Петренко.

Ранее СК уже возбудил уголовные дела по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершённое из хулиганских побуждений») и о необеспечении надлежащей охраны.

По последней информации, правоохранители задержали охранника, у которого, по данным Росгвардии, не было разрешения на работу в учебном заведении.

«Разберёмся с частным охранным предприятием и дадим оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечили надлежащую охрану учеников», — заявил руководитель управления СК по региону Станислав Белянский.

Он добавил, что следователи уже допросили свыше 60 человек: это родители стрелявшего, свыше 30 студентов, а также 35 педагогов. Кроме того, по его словам, с места происшествия изъяли оружие, оно зарегистрировано на стрелявшего.

Напомним, сегодня утром 19-летний студент четвёртого курса Данил Засорин открыл стрельбу из ружья в своём колледже. Три человека пострадали, погибли двое, в том числе сам стрелявший. По информации РБК и телеграм-каналов, один из раненых скончался в больнице после операции.