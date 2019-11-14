РБК: В Благовещенске умер один из раненых при стрельбе в колледже

В Благовещенске умер один из раненых при стрельбе в колледже ЖКХ студентов, со ссылкой на двух друзей пострадавшего пишет РБК. Также о гибели одного из пострадавших при операции сообщил в своём телеграм-канале телеканал RT и телеграм-канал «Подъём» со ссылкой на друга погибшего.

Ранее РИА Новости со ссылкой на друга этого студента сообщало, что он получил тяжёлое ранение и ему делают операцию.

В региональном Минздраве смерть студента не подтвердили и заявили, что «все трое прооперированы, все трое живы».

Напомним, сегодня утром 19-летний студент четвёртого курса строительного колледжа Данил Засорин открыл стрельбу из ружья в своём колледже. Три человека пострадали, погибли двое, в том числе сам стрелявший. Перед гибелью он вступил в перестрелку с сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершённое из хулиганских побуждений»). По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между учащимися колледжа.