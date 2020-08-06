Суд огласил приговоры фигурантам дела «Нового величия»

Люблинский суд Москвы 6 августа огласил приговоры семерым фигурантам дела «Нового величия», признанным виновными в создании экстремистского сообщества. Четверо из них получили условные сроки, трое — реальные.

Как пишет «Медуза», Руслан Костыленков получил 7 лет колонии общего режима, Вячеслав Крюков — 6 лет колонии общего режима, Пётр Карамзин — 6,5 лет колонии общего режима.

Анне Павликовой суд присудил наказание в виде 4 лет условно, Марии Дубовик и Дмитрию Полетаеву — 6 лет условно, Максиму Рощину — 6,5 лет условно. Все четверо были освобождены из-под стражи в зале суда.

Суд также назначил всем осуждённым ограничение свободы на срок два года.

Во время оглашения приговора у здания суда собралось около 200 человек, которые аплодировали и скандировали «невиновны».

Напомним, по делу «Нового величия» проходят десять человек, их задержали в марте 2018 года. Они обвиняются в создании экстремистского сообщества и участия в нём с целью свержения государственного строя в России. В июле этого года Росфинмониторинг включил фигурантов дела «Нового величия» в список террористов и экстремистов.