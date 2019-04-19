Суд обязал восстановить на заводе уральского рабочего, уволенного после пикета у Кремля

Сухоложский городской суд постановил восстановить на предприятии бывшего шихтовщика сухоложского завода «ФОРЭС» Рустама Корелина, уволенного с работы после пикетов у стен Кремля в Москве, со ссылкой на решение суда пишет Znak.com. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Напомним, официальным поводом для увольнения Корелина стали три дисциплинарных взыскания, вынесенных в течение двух месяцев после пикета с требованием поднять зарплату и установить «списки вредности» на производстве пропантов. Рабочий заявил, что взыскания были вынесены незаконно, и обратился в суд. В итоге суд удовлетворил его требования частично, отменив последнее взыскание за нехваткой документов.

«С сегодняшнего дня в ночь я приступаю к работе. Всё-таки есть справедливость», — заявил Рустам Корелин.

На заводе «ФОРЭС» отметили, что Корелин уже может приступить к работе.

«Суд — это действительно последняя инстанция, которая должна разрешать такие споры. С решением суда считается любой участник любых отношений. В этом смысле хорошо, что Рустам заявил, что всё-таки есть справедливость и он доверяет решению суда. После предоставления нам окончательного решения суда мы будем принимать решение о дальнейших действиях, в том числе его обжаловании», — заявил заместитель исполнительного директора ООО «ФОРЭС» Андрей Расторгуев.

Рабочий холдинга «ФОРЭС» Рустам Корелин вышел на Красную площадь в Москве с плакатом, на котором было написано следующее: «Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Москвичи, это несправедливо!!!» Акция продлилась около 10 минут, после чего полицейские попросили пройти его в ОВД «Китай-город». За нарушение порядка пикетирования он также получил штраф в размере 10 тысяч рублей.