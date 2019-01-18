На Красной площади задержали митингующего рабочего из Свердловской области

В Москве на Красной площади задержан 38-летний житель города Сухой Лог Свердловской области Рустам Корелин, пишет «Новая газета».

Мужчина устроил одиночный пикет, он вышел с плакатом «Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата всего 25 тысяч рублей. Москвичи, это несправедливо!!!». Уже через 10 минут его забрали в ОВД «Китай-город».

На своей странице в соцсети Корелин написал, что приехал в Москву 17 января, в тот же день он пикетировал Дом правительства РФ.

В компании «Форэс», где работает Корелин, утверждают, что он получает зарплату больше, чем указано на плакате. На предприятии объяснили, что зарплата складывается из нескольких составляющих.

«Это постоянный оклад, процент от выработки бригады и выплаты за вредное производство. Средняя зарплата на производстве — 39–40 тысяч рублей», — объяснил заместитель исполнительного директора по связям с общественностью Андрей Расторгуев.

По словам Расторгуева, в декабре Корелин заработал 31 тысячу рублей.