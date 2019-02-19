Представители завода в Сухом Логу прокомментировали увольнение рабочего, пикетировавшего на Красной площади

На заводе «Форэс» в Сухом Логу объяснили ситуацию с увольнением шихтовщика Рустама Корелина, устроившего пикет на Красной площади в Москве, пишет Ura.ru.

Ранее профком предприятия получил уведомление о расторжении трудового договора с рабочим из-за «неоднократного неисполнения трудовых обязанностей без уважительных причин». Председателя профсоюзного комитета попросили ознакомиться с проектом приказа об увольнении Корелина и «дать мотивированное мнение».

«На самом деле приказа об увольнении ещё нет. Тот документ — это лишь проект приказа, который был направлен в профком для получения их мотивированного мнения. Но они не поддержали это предложение. Поэтому 21 февраля состоится встреча представителей руководства предприятия с членами профкома, где в соответствии с трудовым кодексом проведут консультации по этому вопросу», — сообщил заместитель исполнительного директора ООО «Форэс» по связям с общественностью Андрей Расторгуев.

Напомним, шихтовщик «Форэса» Рустам Корелин вышел на Красную площадь с плакатом «Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Москвичи, это несправедливо!!!». Через 10 минут пикета его забрали в ОВД «Китай-город». После этого Корелина предупредили, что он будет уволен.