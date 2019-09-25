Суд Нижнего Тагила условно-досрочно освободил из колонии экс-помощницу барда Новикова по делу «Бухты Квинс»

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении бывшей помощницы барда Александра Новикова и экс-замминистра инвестиций и развития Свердловской области Михаила Шилиманова Ларисы Ассоновой, осуждённой по делу о махинациях с деньгами жилищного кооператива «Бухта Квинс», пишет Znak.com.

По данным электронной картотеки Тагилстроевского райсуда, прошение об УДО Ассоновой поступило 2 сентября, удовлетворено оно было 20 сентября, дело находилась в производстве судьи Андрея Костина. Интересы Ассоновой в суде представлял тагильский адвокат Евгений Пряничников.

Осведомлённые с ходом разбирательств вокруг ПЖСК «Бухта Квинс» собеседники уточнили также, что прокуратура против освобождения экс-помощницы Новикова и Шилиманова не возражала, так же как и представители женской исправительной колонии № 6, где сидела Ассонова. Отметок о том, что решение судьи Костина опротестовано какой-то из сторон, в электронной картотеке Тагилстроевского райсуда нет.

Напомним, Лариса Ассонова обвинялась по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). По первоначальной версии следствия, которым занимались представители ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области, а затем свердловского следственного управления СКР, Ассонова, Новиков и Шилиманов с ноября 2010 года до декабря 2012 года вывели из кооператива «Бухта Квинс» порядка 54 млн рублей — средства 65 пайщиков, которые они передавали в ЖСК на строительство квартир.

Ассонова свою вину признала и пошла на сделку со следствием. Материалы дела в её отношении следователи выделили в отдельное производство, дело в особом порядке рассматривалось Кировским райсудом Екатеринбурга весной 2018 года. Прокуратура затребовала для Ассоновой 4 года лишения свободы. 21 мая прошлого года суд вынес женщине приговор, осудив её на 3 года колонии общего режима. С учётом другого приговора, который ранее ей вынес Сысертский райсуд (по делу о хищении земель Новикова в Сысертском районе), в местах лишения свободы Ассонова должна была провести 4 года.