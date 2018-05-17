Прокуратура запросила 4 года тюрьмы для помощницы Новикова и Шилиманова по делу «Бухты Квинс»

Прокуратура потребовала для Ларисы Ассоновой, обвиняемой вместе с бардом Александром Новиковым и экс-замминистра инвестиций и развития Свердловской области Михаилом Шилимановым по делу о хищении денег пайщиков ЖК «Бухта Квинс», 4 года лишения свободы, пишет Znak.com. Дело рассматривается в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

Гособвинитель уточнил, что с учётом вынесенного ей ранее приговора по делу о хищении земель в Сысертском районе (3 года лишения свободы) просит назначить совокупное наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор Ларисе Ассоновой будет вынесен 21 мая, 18 мая она выступит в суде с последним словом.

Ассоновой предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»).

По версии следствия, Лариса Ассонова, Александр Новиков и Михаил Шилиманов с ноября 2010 года до декабря 2012 года вступили в преступный сговор и похитили порядка 54 млн рублей у 65 пайщиков кооператива «Бухта Квинс». Материалы дела по Ассоновой следователи выделили в отдельное производство, так как женщина полностью признала свою вину и пошла на сделку со следствием. Уголовное дело в отношении Новикова и Шилиманова, по словам следователей второго отдела по раскрытию особо важных дел регионального СКР, находится на завершающей стадии.

Посёлок «Бухта Квинс» строился на восточном побережье озера Шарташ с 2010 года, но уже через два года стройка остановилась. Постепенно возобновлять строительство начали в 2015 году. В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области возбудило уголовное дело о хищении средств пайщиков ЖСК «Бухта Квинс» по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). Позже материалы дела были переданы в следственное управление СКР по Свердловской области.