Суд Нижнего Тагила оштрафовал волонтёра Алексея Навального за призывы к бойкоту выборов

Сегодня мировой суд Тагилстроевского района рассмотрел дело сторонника Алексея Навального Филиппа Казакова, которому вменялось правонарушение по статье 5.12 КоАП «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах». В ходе судебного заседания активист не отрицал, что расклеивал на домах по улице Булата Окуджавы листовки с призывом бойкотировать выборы президента РФ 18 марта, но он не считает свою деятельность противозаконной.

Казаков распространял листовки с текстом «Забастовка избирателей! Выборы без конкуренции — это не выборы! Владимир Путин уже 18 лет у власти. Он боится конкуренции, поэтому его главный соперник Алексей Навальный не допущен на эти выборы!». Суду предстояло установить, являются ли данные листовки агитационными материалами, а следовательно, нарушены ли волонтёром положения федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие и референдуме граждан Российской Федерации», регламентирующего распространение агитационных материал во время предвыборной кампании.

«Каждая листовка расценивается судом как печатный агитационный материал, поскольку выполнена двусторонней печатью на бумажном носителе формата А5 в цветном варианте; она содержит информацию с явным преобладанием сведений о конкуренте кандидата в президенты Российской Федерации в сочетании с негативными комментариями о кандидате», — говорится в мотивировочном решении суда.

В итоге суд признал Казакова виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 1000 рублей.

«Я не буду оспаривать данное решение суда, — заявил Казаков АН “Между строк”. — Но надеюсь, что это станет точкой в нашем противостоянии с силовыми ведомствами».

Напомним, 16 марта Казаков побывал на опросе в ГУВД, в ходе которого сам признал факт расклейки им на улице Булата Окуджавы листовок «Забастовка избирателей», так как считал свои действия законными. Вечером к волонтёру домой вновь приехали полицейские и увезли на опрос по поводу листовок, обнаруженных в почтовых ящиках на улице Красноармейской. А 19 марта Филиппа пригласили в отдел полиции № 20 для составления протокола.