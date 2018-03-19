В Нижнем Тагиле волонтёра Навального будут судить за призывы к бойкоту выборов

Активист Филипп Казаков, которого полиция Нижнего Тагила в пятницу, 16 марта, дважды вызывала на опросы, стал фигурантом административного дела. Молодому человеку вменяется статья «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах» (5.12 КоАП), предусматривающая для граждан наказание в виде штрафа от 1 до 1,5 тыс. рублей. Дело рассмотрит Тагилстроевский райсуд 21 марта в 10 часов 30 минут.

«Сегодня пригласили в отдел полиции № 20, пригласили на составление протокола. Сразу поехали в суд, передали материалы, уже вручили повестку. Буду доказывать, что я не агитировал ни за одного из кандидатов, Конституционный суд узаконил призывать агитировать против всех. Так же, как ЦИК топит за явку, я топил за бойкот, но меня почему-то обвиняют в незаконной агитации», — прокомментировал АН «Между строк» Филипп Казаков.

В протоколе об административном правонарушении инспектор ссылается на нарушение Казаковым ч. 2 ст. 54 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по которой все агитационные материалы должны содержать сведения об их заказчике, изготовителе, тираже и источниках оплаты. Отметим, что данным законом не оговорено, являются ли агитационными материалы с призывом бойкотировать выборы или референдум.

Филипп Казаков ссылается на постановление Конституционного суда, вынесенное в 2005 году по жалобе уполномоченного по правам человека на решение по делу В. Б. Бочкова, которого оштрафовали на 1000 рублей за распространение листовок «Против всех — правильный выбор». Суд признал антиконституционным существовавший тогда запрет гражданам агитировать против всех за собственный счёт.

В пятницу, 16 марта, Казаков днём побывал на опросе в ГУВД, в ходе которого сам признал факт расклейки им на улице Булата Окуджавы листовок «Забастовка избирателей», так как считает свои действия законными. Вечером к волонтёру домой вновь приехали полицейские и увезли на опрос по поводу листовок, обнаруженных в почтовых ящиках на улице Красноармейской.