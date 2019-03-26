Суд над Кокориным и Мамаевым начнётся 3 апреля

Пресненский суд Москвы назначил на 3 апреля рассмотрение уголовного дела о побоях, хулиганстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина и их спутников, со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова пишет «Интерфакс».

По словам Черникова, предварительное слушание запланировано на 14:00, оно пройдёт в закрытом режиме.

Напомним, футболисты Мамаев и Кокорин, а также Кирилл Кокорин и их знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошёл утром у гостиницы «Пекин», где было совершено нападение на водителя «Мерседеса» ведущей Первого канала Виталия Соловчука. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак, а попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин получил от одного из них удар по лицу.

Все фигуранты дела с октября 2018 года находятся под стражей в «Бутырке» в рамках уголовного о двух потасовках в Москве. Мамаеву, Кокориным и Протасовицкому были предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». Позже, когда были получены результаты медицинской экспертизы, следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи «Побои» на статью «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью». Им вменяется также ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Свою вину футболисты не признают.