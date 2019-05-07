Суд допросит около 600 человек по делу о пожаре в «Зимней вишне»

В суде по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове допросят около 600 человек — экспертов, потерпевших, подсудимых и их адвокатов, сообщил «Интерфаксу» судья Заводского райсуда Николай Быданцев. Суд начнёт рассматривать дело по существу 16 мая.

Фигурантами дела проходят семь человек: администрация торгового центра и начальник пожарного караула Сергей Генин, первым прибывший в «Зимнюю вишню». Администрацию центра обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более человек, Генина обвиняют в халатности.

По версии следствия, пожар в «Зимней вишне» начался 25 марта 2018 года из-за замыкания в электропроводке на четвёртом этаже. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. После пожара завели три уголовных дела — по двум другим проходят кемеровские чиновники, в том числе бывший глава областного управления МЧС Александр Мамонтов и пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением пожара в торговом центре.

Генин утверждал, что его группа не стала искать людей, так как решила вынести потерпевшего, которого нашли живым, за счёт этого время было потеряно. Он оспаривал пункты устава пожарной охраны, которые требуют подчинения приказам руководителя тушения пожара, но проиграл.