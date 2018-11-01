По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержали ещё троих подозреваемых

По делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» задержали троих новых фигурантов, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

Среди задержанных — Вячеслав Вишневский, бывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината, владеющего «Зимней вишней», сын бывшего начальника инспекции стройнадзора по Кемеровской области Танзили Комковой (его имя не называется). Сама Комкова уже проходит обвиняемой по делу. Имя и должность третьего задержанного неизвестны. В ближайшее время Центральный суд Кемеровской области изберёт им меру пресечения.

В сентябре по делу о пожаре задержали бывшую руководительницу стройнадзора Кемеровской области Светлану Шенгерей — она стала двенадцатой подозреваемой по делу. Кроме неё, по делу проходят директор «Зимней вишни» и сотрудники регионального управления МЧС. Они находятся под арестом.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта этого года. В результате погибли 60 человек, из которых 41 ребёнок.