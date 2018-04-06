Суд арестовал имущество обвиняемых в хищениях дагестанских чиновников

Басманный суд Москвы арестовал имущество дагестанских чиновников, которым предъявили обвинения в хищении бюджетных денег, со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Дагира Хасавова пишет ТАСС.

В частности, арестовано имущество бывшего исполняющего обязанности премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, экс-врио вице-премьеров Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также бывшего министра образования республики Шахабаса Шахова. По словам адвоката, у Юсуфова были арестованы два жилых дома, две квартиры, три земельных участка и еще четыре помещения. Вся арестованная недвижимость находится в Дагестане.

«Размер арестованного Басманным судом имущества всех фигурантов дела составляет сотни миллионов рублей. Кроме имущества моего доверителя Юсуфова судом была арестована недвижимость его дочери, братьев, тёщи его сына и даже сына его водителя из гаража правительства Дагестана, который никакого отношения не имеет к нему, а также имущество однофамильцев», — сказал адвокат.

Постановление об аресте было вынесено в начале марта.

Напомним, Гамидова, Исаева, Шахова и Юсуфова задержали Дагестане в начале февраля. В тот же день врио главы республики отправил её правительство в отставку. В марте стало известно, что ФСБ прослушивала разговоры чиновников с 2014 года.

«Среди записей есть разговор с участием Гамидова, который открытым текстом требовал от подчинённого увеличить смету расходов по строящемуся на бюджетные деньги объекту»,— рассказывал близкий к следствию источник.

В деле обвиняемых чиновников — около 150 экспертных заключений. Следователи полагают, что фигуранты дела более чем на 20 миллионов рублей завысили сметную стоимость работ по расширению дороги между Махачкалой и Каспийском. Часть этих денег бизнесмены якобы «откатили» заказчикам ремонта, а те передали их членам республиканского правительства. Правоохранительные органы полагают, что арестованные чиновники тратили деньги на личные объекты — включая собственную туристическую базу вице-премьера Шамиля Исаева «Орлиное гнездо». Дома у него обнаружили оружие: пистолеты Макарова, Beretta, автомат Калашникова, а также позолоченный ТТ.