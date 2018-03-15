«Коммерсантъ» сообщил о прослушке ФСБ арестованных чиновников Дагестана с 2014 года

ФСБ с 2014 года прослушивала разговоры дагестанских чиновников, включая бывшего премьер-министра республики Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, арестованных по делу о хищениям, со ссылкой на осведомлённых собеседников пишет «Коммерсантъ».

В деле чиновников — более 150 экспертных заключений. С помощью этих документов следователи намерены доказать причастность чиновников к хищениям в рамках дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эксперты пришли к заключению, что сметная стоимость работ по расширению трассы между Махачкалой и Каспийском была завышена более чем на 20 миллионов рублей. Часть средств предприниматели «откатили» заказчикам ремонта, а те передали деньги членам правительства Дагестана, предполагают в правоохранительных органах.

«Среди записей есть разговор с участием Гамидова, который открытым текстом требовал от подчинённого увеличить смету расходов по строящемуся на бюджетные деньги объекту», — рассказал источник издания.

Правоохранители также считают, что республиканские чиновники тратили деньги на обустройство личных объектов — так, бывший вице-премьер Шамиль Исаев, который в деле проходит в качестве обвиняемого, якобы приказал профинансировать восстановительные работы на 86 миллионов рублей на собственной туристической базе «Орлиное гнездо».

Собеседник издания отмечает, что Гамидову по результатам следственных экспертиз могут предъявить новые обвинения. Дома у чиновника были обнаружены пистолеты Макарова, Beretta, автомат Калашникова и позолоченный ТТ. Всё оружие направили на баллистическую экспертизу, чтобы выявить, использовалось ли оно в преступных целях.

Адвокаты обвиняемых назвали экспертизы недопустимым доказательством, так как исследования проводили в рамках других дел. Представляющий интересы Юсуфова адвокат Дагир Хасавов сообщил, что в материалах экспертиз имени его подзащитного нет.

«Юсуфов ни в каких коррупционных схемах не участвовал, а в дело попал, что называется, за компанию», — сказал защитник.

Напомним, Гамидов, Исаев, Шахов и Юсуфов были задержаны в Дагестане 5 февраля. Вечером того же дня врио главы республики Владимир Васильев отправил правительство в отставку.