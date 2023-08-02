Студент-алиментщик из Екатеринбурга лишился iPhone за долги

В Екатеринбурге 24-летний студент УГМА лишился телефона прямо в кабинете судебного пристава-исполнителя. Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, молодой человек задолжал своему годовалому ребёнку 32 тысячи рублей, но платить алименты наотрез отказывался, лишь иногда переводил его матери незначительную сумму.

«Должник был приглашён в отдел судебных приставов для дачи объяснения, в ходе которого мужчина пояснил, что погашать долг не будет, что он студент медицинского вуза и не имеет никакого дохода. Судебный пристав-исполнитель попросила должника предоставить iPhone, по которому мужчина, находясь на приёме, не переставая общался, для составления в отношении указанного имущества акта описи и ареста. В отношении имущества составлен акт описи (ареста), телефон изъят на ответственное хранение, в отношении должника составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», — отметили в ведомстве.

В итоге студент получил административное наказание в виде 60 часов обязательных работ. Если в ближайшее время он не погасит долг, телефон уйдёт на торги. В этом случае ему будет грозить уголовное наказание по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).