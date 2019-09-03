Строители восстановили понтонный мост в селе под Серовом

Строители восстановили часть моста через реку Каква в деревне Филькино, затонувшую после удара по ней принесённым течением бревном, сообщили в департаменте информполитики региона. Отмечается, что мост восстановили вчера уже к 23:00.

«Строительство продолжат после понижения уровня воды в реке. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию мост будет полностью отвечать всем требованиям безопасности», — заверили в департаменте.

Понтонный мост здесь построили после того, как местные жители два года писали в разные инстанции, чтобы добиться стабильного сообщения через реку. Власти строить мост отказывались, так как эта часть деревни находится в зоне подтопления. Жители решили построить мост сами, но их деревянную конструкцию смыло с первым подъёмом воды.

Из-за того, что часть села Филькино была долгое время отрезана от остальных домов рекой, и из-за того, что жители возвели собственную переправу, Серовский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Только после этого власти приняли решение построить здесь постоянный мост.