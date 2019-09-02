Под Серовом утонул понтонный мост, который мэрия начала строить по решению суда

В деревне Филькино на севере Свердловской области новый понтонный мост через реку Какву, который строители начали возводить по заказу администрации Серова, развалился по центру и ушёл под воду, пишет Znak.com. Фотографии затопленной переправы опубликовала местная жительница Анастасия Пристав в соцсети «ВКонтакте».

«Мы в 9:30 ушли из дома в школу, всё было нормально, а когда вернулись — всё, не пройти. Ладно хоть лодочник там был, перевёз нас. Зашибись у ребёнка праздник», — написала Пристав.

Она также добавила, что сейчас на объекте работают сотрудники муниципального предприятия «Серовавтодор». По её словам, руководители фирмы пока не говорят, в какой срок смогут восстановить переход через реку. При этом девушка уверена, что возведение моста было завершено на выходных, так как объект выглядел готовым с вечера субботы и с того времени никаких работ там не проводилось.

Руководитель аппарата администрации Серова Павел Поташный объяснил, что мост ещё не был принят мэрией.

«Объект находится в работе. Разрушения на самом деле там не такие страшные, подрядчик займётся восстановлением», — сказал он.

Жители Филькино остались без моста, связывающего их с остальной частью населённого пункта, после того, как путепровод обрушился из-за ветхости осенью 2017 года. Сейчас единственным вариантом «пешеходной и транспортной доступности» является дорога через посёлок Медянкино — зимник, проложенный по территории завода, для проезда по которому необходим пропуск. Летом администрация предложила жителям пользоваться лодкой, однако в прокуратуре считают этот способ небезопасным. В части села, отрезанной от «большой земли», живут более 10 человек.