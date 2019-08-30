Самовольно построивших мост жителей села Филькино начали вызывать в СК

Следователи СКР вызвали в отдел для опроса Анастасию Пристав — жительницу села Филькино, где власти уже два года не могут построить мост через реку Какву, пишет Znak.com.

По её словам, опрос прошёл по уголовному делу по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»), возбуждённому против администрации города из-за долгого отсутствия переправы между двумя частями села.

«Спрашивали обо всех событиях, произошедших за этот год. Посмотрели ответы администрации, сколько людей у нас тут живёт: адреса, фамилии. Спрашивали, сколько предыдущий мост простоял, затапливает нас или нет, сколько народу бывает на этой стороне. Узнавали, в собственности дома или нет, отксерокопировали документы на дом, подтверждающие, что дом жилой, земля в собственности, участок не дачный», — рассказала Пристав.

Она также добавила, что в ближайшее время следователи собираются опросить и других жителей населённого пункта.

«Проводятся следственные действия для установления фактов нарушения прав граждан села Филькино», — пояснил опросы руководитель Серовского межрайонного следственного отдела СК Александр Базуев.

Жители Филькино остались без моста, связывающего их с остальной частью населённого пункта, после того, как путепровод обрушился из-за ветхости осенью 2017 года. Сейчас единственным вариантом «пешеходной и транспортной доступности» является дорога через посёлок Медянкино — зимник, проложенный по территории завода, для проезда по которому необходим пропуск. Летом администрация предложила жителям пользоваться лодкой, однако в прокуратуре считают этот способ небезопасным. В части села, отрезанной от «большой земли», живут более 10 человек.