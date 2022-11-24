Строители моста через Тагильский пруд монтируют новый водовод взамен разрушенного ими весной этого года

Компания «АльмакорГруп», которая занимается строительством моста через Тагильский пруд, второй день работает над укладкой нового магистрального трубопровода в районе Корабельного мыса взамен разрушенного весной этого года. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс службе ООО «Водоканал-НТ».

На данный момент рабочие уже проложили полипропиленовую трубу диаметром 1000 мм общей длиной 1,2 км. Запуск нового водовода холодного водоснабжения, по словам специалистов, намечен на середину декабря.

Параллельно со строительством новой трубы работники ООО «Водоканал-НТ» занимаются устранением утечки на существующем водопроводе, возникшей 22 ноября. Повреждённая магистраль обеспечивает холодной водой Дзержинский район. На данный момент водопровод работает в аварийном режиме, чтобы не лишать жителей Северного посёлка и Вагонки водоснабжения. Подача воды продолжается при наличии утечки. Для того чтобы компенсировать её последствия, «Водоканал-НТ» увеличил водозабор.

«Отсутствие основного магистрального водовода очень сильно сказывается на нагрузке почти всех сетей города, из-за этого происходят крупные аварии, как, например, на улице Аганичева. Мы регулярно отслеживаем восстановительные работы. Ситуация держится на контроле», — рассказал замдиректора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков.

Напомним, 30 апреля 2022 года на противоположном берегу Тагильского пруда произошла авария на магистральном водоводе «Водоканала-НТ». Тогда около ТЦ «Лента» строители моста повредили водовод диаметром 1000 мм, в результате чего без воды остались Дзержинский район, часть ГГМ, посёлки Северный, Сухоложский и часть Тагилстроя. Повреждённый весной участок не подлежал восстановлению, а подачу воды возобновили по резервному трубопроводу, который тоже прорвало 17 ноября на улице Аганичева у дома № 108.