Стрельба из лука, фланкировка шашкой и прыжки через костёр. В Нижнем Тагиле казаки отметили традиционный славянский праздник (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 25 декабря на Муринских прудах прошло традиционное празднование Коляды, организованное казаками хутора «Славянский». Любой желающий мог принять участие в гуляниях, поупражняться во владении луком и шашкой, а также поводить хороводы и попробовать настоящую русскую кухню.

Как рассказал АН «Между строк» атаман хутора Андрей Афонькин, НКО «Хуторское казачье общество «Хутор Славянский» создано в 2014 году и занимается, прежде всего, сохранением традиционной русской культуры и передачей её подрастающему поколению. Праздничные мероприятия по случаю Коляды были организованы казаками своими силами.

«Всё, что мы делаем, мы делаем на наши личные средства: аренда звукового оборудования и техники для чистки поляны, продукты, музыканты, дрова, ведущие, транспортные расходы и многое другое. Мероприятия мы реализуем своими силами и проводим бесплатно. Если же кто-то хочет нас отблагодарить, мы этому не препятствуем, но посещение и участие в мероприятиях свободное», — рассказал АН «Между строк» атаман хутора «Славянский».

Андрей отмечает, что община хутора старается организовывать традиционные праздники круглый год. По его словам, важной целью деятельности организации является сохранение и передача подрастающему поколению традиционной русской культуры, в том числе казачьей. В рамках празднования Коляды было запланировано два этапа: уличный с играми и тематическими площадками и концертный с танцами и песнями в помещении.

В гуляниях приняли участие несколько десятков человек. Среди них было немало детей и подростков. Атаман подчёркивает, что зачастую мероприятия казаков хутора «Славянский» хоть и не собирают толпы народа, но становятся очень уютными и даже семейными мероприятиями. Многие ребята впервые попробовали пострелять из лука и вживую смогли увидеть казачье мастерство владения шашкой.

«Подобного рода мероприятия мы проводим с 2014 года. На Муринских прудах встречаемся с 2019 года, но также проводим свои мероприятия в “Славянском центре” на Уральском проспекте, 111 и на других площадках Нижнего Тагила и Свердловской области. Поскольку наша организация казачья, мы работаем в разных направлениях, в том числе проводим спортивные, молодёжные и патриотические мероприятия, как это в последнее время заведено у казаков. В то же время мы проводим их с уклоном в историю: стреляем из лука, арбалета, метаем сулицы, рубим шашкой и так далее. Также у нас есть ансамбль “Весёлые горы”, в котором мы углубляемся в местный фольклор, ездим в экспедиционные поездки, посещаем деревни, общаемся с дедушками и бабушками, стараясь сохранить ту уникальную устную традицию, которая сегодня осталась только в умах старшего поколения, в том числе нашей местности: это посёлки Висим, Висимо-Уткинск, а также Нижний Тагил и его окрестности. На праздниках зачастую мы исполняем именно те произведения, которые когда-то звучали в этих краях», — отметил Андрей Афонькин.

Красочным завершением вечера стали праздничный концерт и танцы в «Славянском центре». Организаторы отметили, что мероприятие прошло успешно и привлекло даже больше желающих, чем ожидалось.