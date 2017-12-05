Сторонники освободили Саакашвили из автобуса СБУ (ВИДЕО)

Сторонники Михаила Саакашвили освободили его из микроавтобуса, на котором сотрудники СБУ пытались отвезти бывшего президента Грузии на допрос в Киеве, сообщает телеканал «112 Украина». Отмечается, что активисты разбили окна автомобиля. После освобождения Саакашвили выступил с речью перед сторонниками, которые взяли его в плотное кольцо.

«Сегодня банда Порошенко по фейковым обвинениям пытается арестовать меня, для того чтобы убрать из Украины. Я положу свою жизнь за свободу Украины. Я хочу призвать всех киевлян выйти на улицу сегодня же, собраться на Майдане и начать процесс избавления Украины от Порошенко и его банды», — сказал Саакашвили.

На данный момент митингующие направляются к Раде.

Напомним, утром 5 декабря в киевскую квартиру Саакашвили с обыском пришли сотрудники Генпрокуратуры Украины и СБУ. Сам бывший чиновник заявил, что при попытке задержания готов будет спрыгнуть с крыши. Позже сообщалось, что экс-губернатора Одесской области заподозрили в попытке государственного переворота на Украине, заявлял его адвокат Павел Богомазов.