Михаил Саакашвили пригрозил самоубийством в ответ на обыски СБУ (ВИДЕО)

Служба безопасности Украины проводит обыски в доме лидера партии «Рух новых сил» («Движение новых сил»), экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили в рамках расследуемого Генпрокуратурой уголовного производства, пишет «Интерфакс-Украина».
«Действительно, проводят следственные действия. Сотрудники СБУ оказывают оперативное сопровождение в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства», — сказала спикер СБУ Елена Гитлянская.
При этом она не уточнила, о каком именно уголовном производстве идёт речь.
Информированные источники агентства УНН сообщили, что обыски у Саакашвили проходят из-за подозрений в получении денег на протестные акции от соратников экс-президента Украины Виктора Януковича.
Как следует из видеотрансляции, которую с места события ведёт член политсовета «Рух новых сил» Иван Слободяник, возле квартиры Саакашвили находится несколько сотрудников СБУ в полной амуниции. Один из них объясняет, что для проведения следственных действий имеется соответствующее определение суда.
В ответ на действия правоохранителей Михаил Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, в котором живёт, и грозится броситься вниз.
«Сейчас Саакашвили находится на крыше и ведёт переговоры с вероятными правоохранителями. Слышен шум. Политик говорит, что если до него дотронутся, то он прыгнет с крыши. К дому прибыли спасатели и медики. Одного из соратников экс-президента Грузии госпитализировали с переломом руки и ноги», — сообщает Телевизионная служба новостей телеканала «1+1».