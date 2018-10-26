«Ставят препоны для предпринимателей». Мэрия Нижнего Тагила демонтировала ещё один киоск «Спортлото» в центре города

Тагильские полицейские по распоряжению администрации города накануне демонтировали киоск по продаже лотерейных билетов на проспекте Ленина, 52. Это уже второй из трёх киосков «Спортлото», которых их владелец Виталий Москвичёв лишился в ходе многолетней войны с мэрией. На показательный «снос» нестационарного объекта пригласили муниципальных журналистов и чиновников. Москвичёв считает действия администрации незаконными, он уже не первый год обвиняет сотрудников мэрии в нарушения закона «О защите конкуренции».

«Я подал заявления в прокуратуру Ленинского района и ОП № 16 после того, как мне поступило предупреждение о принудительном вывозе киоска с земельного участка, чтобы они помогли в отстаивании моих законных интересов. И это, видимо, послужило поводом для таких активных действий администрации. Действия эти незаконны, есть решения арбитражного суда и других инстанций в мою пользу. Земельный участок на Ленина, 52 был включён в схему размещения, и объект находился на нём законно. Это препятствие предпринимательской деятельности», — рассказал АН «Между строк» гендиректор ОАО «Екатеринбургские лотереи» Виталий Москвичёв.

Тагильская мэрия пытается заставить руководство ОАО «Екатеринбургские лотереи», 100% акций которого принадлежат государству, убрать киоски с городских земельных участков с 2014 года. Тогда мэр Владислав Пинаев, ещё будучи первым замглавы Нижнего Тагила, озвучил план борьбы с киосками и ларьками в городе. Он отметил, что «малый бизнес не способен вкладывать деньги в красивые объекты», поэтому если облик города не изменить принудительно, то он «так и останется в 90-х». В статусе врио градоначальника и уже непосредственно мэра Пинаев не раз напоминал на аппаратных совещаниях подчинённым о необходимости сноса нестационарных торговых объектов.

В 2014 году администрация города заявила руководству ОАО «Екатеринбургские лотереи», что места размещения киосков по продаже лотерейных билетов не соответствуют требованиям пожарной безопасности, так как не соблюдены минимальные расстояния от жилых домов. Компания обратилась в УФАС России по Свердловской области с заявлением о нарушении мэрией требований антимонопольного законодательства. ФАС направила в администрацию предупреждение «о необходимости прекращения таких действий путём принятия всех зависящих от органа местного самоуправления мер по пересмотру обращений ОАО "Екатеринбургские лотереи"». Тогда тагильские чиновники обратились в Арбитражный суд Свердловской области с требованием признать предупреждение ведомства незаконным, однако проиграли его. Арбитражный апелляционный суд также отказался изменить ранее вынесенное судебное решение.

«Свердловское УФАС не вышло за пределы своих полномочий при вынесении предписания. Оспариваемое предписание содержит указание на приведение схемы размещения НТО на территории Нижнего Тагила на 2017–2018 годы в соответствие с антимонопольным законодательством путём принятия всех зависящих от администрации города мер по включению киосков, расположенных в Нижнем Тагиле по адресам ул. Красноармейская, 40 и пр. Ленина, 52», — говорится в постановлении апелляционного суда.

Администрация Нижнего Тагила включила киоски «Спортлото» в схему размещения разрешённых нестационарных торговых объектов (НТО) на 2017–2018 годы. Но позже выпустила постановления, в одном из которых был изменён статус нескольких земельных участков.

«Участок на Ленина, 52 был действующим, а стал перспективным. Понуждали меня устно земельный участок освободить, заявиться на торги и после них заключить договор на размещение. В Земельном кодексе и законе "Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ" такого понятия, как “договор на размещение нестационарного торгового объекта”, нет. Я написал заявление в прокуратуру Ленинского района с просьбой проверить постановления на соответствие федеральному законодательству. Это просто надуманные вещи, администрация тем самым ставит явные препоны для ведения предпринимательской деятельности в городе», — говорит Виталий Москвичёв.

Ранее чиновники, проигнорировав решения ФАС, демонтировали также киоск «Спортлото» на Красноармейской, 40. Сейчас у Москвичёва в городе работает только один нестационарный торговый объект — на Зари, 33. Возможно, в ближайшее время эвакуатор приедет и за ним, считает предприниматель.

В 2016 году киоски «Спортлото» были внесены чиновниками в «чёрный» список вместе с киосками «Тагилка», торговыми автоматами с питьевой водой «Вода-воз», павильоном «Тагилхлеб» тагильского экс-депутата Станислава Бойко и киосками по продаже мороженого (одним из них владеет «Нижнетагильский холодильник», гендиректором которого является действующий депутат гордумы Вячеслав Малых). Экс-глава города Сергей Носов регулярно отчитывал чиновников за неэффективную борьбу с нестационарными торговыми объектами. В ноябре 2016 года он потребовал снести даже киоски «Роспечати» (сейчас обсуждается их перекрашивание в другие цвета). Ещё ранее тагильская администрация добилась сноса мини-рынка «Елена-С» на перекрёстке Космонавтов — Красноармейская, где предприниматели работали более 10 лет. Местные жители собирали подписи за то, чтобы торговый ряд не сносили. В то же время в городе не строятся современные торговые комплексы, в которых тагильчане могли бы торговать местной продукцией на льготных условиях и развивать малый бизнес. Вместо этого в Тагиле развивается экспансия крупных торговых сетей.

В мэрии сообщают, что за 2018–2019 годы будет демонтирован 51 торговый объект: 20 в Ленинском районе, 13 в Тагилстроевском и 18 в Дзержинском. Владельцы киосков и павильонов, уверяют чиновники, уведомлены о сносе. Всего на территории Нижнего Тагила сегодня на 460 местах размещается 620 объектов.