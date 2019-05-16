Старший священник Храма-на-Крови поддержал Соловьёва, назвавшего уральцев бесами

Старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло в интервью E1.ru поддержал позицию телеведущего Владимира Соловьёва, который назвал Екатеринбург «городом бесов», и попросил уральцев взглянуть на себя критично.

«Давайте критично посмотрим на себя. Убийство царской семьи — это разве не бесовское дело? Сегодня против храма протестуем», — заявил священник.

Напомним, накануне Соловьёв в эфире «Вести FM» раскритиковал екатеринбургских активистов, протестующих против собора Святой Екатерины. Он назвал митингующих «наследниками бесов», расстрелявших последнего российского императора Николая II и уничтоживших Екатерининский собор в 1930 году. Также журналист рассказал, что во время митингов одного из сторонников храма ударили палкой по голове, газ на самом деле распыляли активисты в сторону полиции, а в одного из росгвардейцев прилетела бутылка с кислотой.

«Только тогда и была дана команда о зачистке сквера», — заверил ведущий.

В Екатеринбурге третий день продолжаются акции против строительства собора Святой Екатерины. Митингующих не устраивает место, выбранное под храм, — часть сквера у Театра драмы. Утром 15 мая четыре активиста получили повестки от правоохранителей. Наблюдатели считают, что силовики сочли их за лидеров протеста.