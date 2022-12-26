Стало плохо за рулём. В Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП

24 декабря около 17:00 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП, в котором погиб человек. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, во время движения водителю автомобиля Audi Q5 резко стало плохо, вследствие чего мужчина потерял сознание и врезался в ограждение.

Прибывшие на место ДТП автоинспекторы установили, что за рулём иномарки находился 59-летний мужчина. Он вместе с пассажиркой двигался в сторону Нижнего Тагила со стороны села Николо-Павловское. Мужчина имел водительский стаж 22 года. В результате ДТП он скончался на месте происшествия. Пассажирка при этом травм не получила.

Как отметили в ГИБДД, в каком состоянии водитель управлял автомобилем, установит медицинская экспертиза. По словам пассажирки, именно резкое ухудшение состояния и последующая потеря сознания стали причиной наезда автомобиля на ограждение. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена его окончательная причина.

Госавтоинспекция Нижнего Тагила рекомендует оградить себя от поездок на автотранспорте в болезненном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Если во время поездки вы почувствовали себя плохо, необходимо остановиться на обочине и принять лекарственные средства либо обратиться в скорую медицинскую помощь.