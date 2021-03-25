Стали известны подробности вчерашнего пожара в частном секторе на Вагонке

В МЧС рассказали подробности крупного пожара, который произошёл накануне вечером, 24 марта, на улице Калужской в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Сообщение о возгорании поступило в 20:53. На место происшествия пожарных вызвали соседи. Горел недостроенный частный деревянный дом площадью 35 кв. м. На момент пожара в помещении никого не было, пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало аварийное состояние электропроводки.

«В доме произошло короткое замыкание проводки. Возможно, она была размещена временно на начальной стадии строительства», — пояснили в отделе надзорной деятельности.

По факту происшествия дознаватели МЧС проводят проверку и уточняют обстоятельства возгорания.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или на единый телефон вызова экстренных служб 112.