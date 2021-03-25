Происшествия

Стали известны подробности вчерашнего пожара в частном секторе на Вагонке

25.03.2021 15:35
Стали известны подробности вчерашнего пожара в частном секторе на Вагонке

В МЧС рассказали подробности крупного пожара, который произошёл накануне вечером, 24 марта, на улице Калужской в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Сообщение о возгорании поступило в 20:53. На место происшествия пожарных вызвали соседи. Горел недостроенный частный деревянный дом площадью 35 кв. м. На момент пожара в помещении никого не было, пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара стало аварийное состояние электропроводки.

«В доме произошло короткое замыкание проводки. Возможно, она была размещена временно на начальной стадии строительства», пояснили в отделе надзорной деятельности.

По факту происшествия дознаватели МЧС проводят проверку и уточняют обстоятельства возгорания.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или на единый телефон вызова экстренных служб 112.

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