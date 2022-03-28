Стали известны лауреаты премии «Оскар» 

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей премии «Оскар». 94-я торжественная церемония традиционно прошла в театре Dolby сегодня ночью.

Лучшим фильмом стал «CODA: Ребёнок глухих родителей» (12+) Сиан Хедер. Лучшая актриса — Джессика Честейн за роль в картине «Глаза Тэмми Фэй» (12+), лучшим актёром стал Уилл Смит, сыгравший отца пятерых дочерей в фильме «Король Ричард» (12+).

«Оскар» за лучшую режиссёрскую работу получила Джейн Кэмпион за картину «Власть пса» (16+). Награду за лучший саундтрек взяла Билли Айлиш, исполнившая одноимённую песню к очередному фильму бондианы «Не время умирать» (12+).

Лучшим мультипликационным фильмом признан «Энканто» (6+), лучшим документальным фильмом — «Лето соула» (16+) режиссёра Амира-Халиба Томпсона. Короткометражный фильм «Долгое прощание» (16+) Энейла Карии признан лучшим в своей категории. «Оскар» за лучшие костюмы получила картина «Круэлла» (12+) режиссёра Крэйга Гиллеспи.