Российский мультфильм номинировали на «Оскар»

Американская киноакадемия объявила претендентов на ежегодную премию «Оскар». В шорт-лист попал мультфильм «БоксБалет» (12+) российского режиссёра Антона Дьякова. Лента представлена в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».

15-минутный фильм Антона Дьякова рассказывает о боксёре Евгении и балерине Оле. Герои пытаются разрешить важные философские вопросы. Действие фильма разворачивается на фоне исторических событий.

Добавим, что полнометражный фильм «Разжимая кулаки» (18+) Киры Коваленко, претендовавший на борьбу в номинации «Лучший иностранный фильм», не попал в шорт-лист «Оскара».

В итоговом списке претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» оказались «Аллея кошмаров» (18+) режиссёра Гильермо дель Торо, «Белфаст» (12+) Кеннета Брана, «Вестсайдская история» (12+) Стивена Спилберга, «Власть пса» (16+) Джейн Кэмпион, «Дюна» (12+) Дени Вильнёва, «КОДА: ребёнок глухих родителей» (12+) Сиан Хедер, «Лакричная пицца» (18+) Пола Томаса Андерсона, «Не смотрите вверх» (18+) Адама МакКея, «Сядь за руль моей машины» (16+) Рюсукэ Хамагути и «Король Ричард» (12+) Рейнальдо Маркуса Грина.

Номинантами в категории «Лучшая режиссура» стали Кеннет Брана («Белфаст»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история»), Рюсукэ Хамагучи («Сядь за руль моей машины»), Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Джейн Кэмпион («Власть пса»).

На звание лучшей актрисы претендуют Джессика Чэстейн («Глаза Тэмми Фэй» (12+)), Оливия Колмэн («Незнакомая дочь» (18+)), Пенелопа Круз («Параллельные матери» (18+)), Николь Кидман («Быть Рикардо» (16+)) и Кристин Стюарт («Спенсер» (16+)).

Среди актёров американские киноакадемики выделили Хавьера Бардема («Быть Рикардо» (16+)), Бенедикта Камбербэтча («Власть пса»), Уилла Смита («Король Ричард»), Дензела Вашингтона («Трагедия Макбета» (18+)), Эндрю Гарфилда («Тик-так… БУМ!» (18+)).

Лучший оригинальный сценарий выберут среди фильмов: «Белфаст» сценариста Кеннета Брана, «Не смотрите вверх» Адама МакКея и Дэвид Сирота, «Король Ричард» сценариста Зака Бэйлина, «Лакричная пицца» по сценарию Пола Томаса Андерсона, «Худший человек в мире» (18+) сценаристов Йоакима Триера и Эскиля Вогта.

94-я церемония вручения премии «Оскар» пройдёт 27 марта.