Стала известна причина пожара в селе Бызово, в котором весной погибли пятеро детей

В свердловском МЧС России назвали причину пожара в селе Бызово, в котором весной этого года погибли пятеро детей, сообщает «КП-Екатеринбург». Причиной возгорания стала неисправная проводка. Для расследования трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

«Сообщаем, что причиной пожара в частном жилом доме по улице Рябиновой в деревне Бызово Горноуральского городского округа, произошедшего 15.04.2021, стал аварийный режим работы электрооборудования в расположенных рядом надворных постройках», — рассказали в МЧС.

Напомним, трагедия в селе Бызово под Нижним Тагилом произошла в ночь на 15 апреля. Пять детей погибли, ещё двое вместе с мамой были доставлены в тагильскую больницу с ожогами. В доме, от которого осталось лишь пепелище, жила семья Тамары Щербининой. Женщина и её сожитель воспитывали семерых детей, но в роковую ночь успели вытащить из огня лишь сына Ярослава и малышку Варю.

Как сообщает «Комсомольская правда», сейчас Тамара с дочкой и сыном живут в соседней деревне, где власти выделили им новый дом.