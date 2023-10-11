Стал известен график подвоза воды на Вагонке, где более 90 домов остались без холодного водоснабжения

Для жителей Вагонки, оставшихся без холодного водоснабжения на период с 11 по 14 октября, «Водоканал-НТ» составил график подвоза воды.

Утро

В 09:00 запастись водой будет можно у детского сада № 38 на Ленинградском проспекте, 49а и детского сада № 59 на Ленинградском проспекте, 99а.

В 10:00 — у детского сада № 32 (пр. Ленинградский, 42а) и детского сада № 29 (пр. Ленинградский, 90).

В 11:00 воду повезут к детскому саду № 171 на улице Энтузиастов, 76б и к школе № 61 на улице Тимирязева, 109.

День

С 13.00 до 14.00 подвоз воды будет производиться по адресу Ленинградский проспект, 40 (в районе магазина «Монетка»).

С 14.00 до 15.00 цистерна будет стоять на улице Чайковского, 110 (в районе магазина «Монетка»).

С 14.00 до 15.00 воду можно будет набрать на Ленинградском проспекте, 86 (в районе магазина «Монетка»).

С 14.00 до 15.00 — на Ленинградском проспекте, 104 (в районе магазина «Монетка»).

Вечер

С 17.00 до 18.00 машина с водой будет стоять на Ленинградском проспекте, 40 (в районе магазина «Монетка»).

С 17.00 до 18.00 подвоз воды организуют по адресу улица Чайковского, 110 (в районе магазина «Монетка»).

С 18.00 до 19.00 запастись водой будет можно на Ленинградском проспекте, 86 (в районе магазина «Монетка»).

С 18.00 до 19.00 цистерна с водой будет находиться на Ленинградском проспекте, 104 (в районе магазина «Пятёрочка»).

Напомним, что в период с 11 по 14 октября в Дзержинском районе 91 дом, 5 детских садов и школа останутся без холодной воды по причине проведения врезки нового водовода к действующей сети холодного водоснабжения с присоединением жилых домов и социальных объектов на участке по Ленинградскому проспекту, от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского.

В социальные учреждения «Водоканал-НТ» будет подвозить воду по заявкам. Дополнительную информацию о подвозе можно узнать в своих управляющих компаниях или у диспетчера по телефону: 23-07-00.