На Вагонке отключат холодную воду в 91 доме, пяти садиках и одной школе

В Нижнем Тагиле на Вагонке с 11 по 14 октября отключат холодную воду. Подача воды будет прекращена в 91 многоквартирный дом, пять детских садов и одну школу.

Отключение связано с тем, что «Водоканал-НТ» будет проводить врезку нового водовода к действующей сети холодного водоснабжения с присоединением жилых домов и социальных объектов на участке по Ленинградскому проспекту, от проспекта Дзержинского до улицы Чайковского.

«Подача холодной воды будет приостановлена по адресам: Ленинградский проспект, 39–106; улица Зари, 16, 22; улица Энтузиастов, 72, 72а, 76б, улица Тимирязева, 84–107, проспект Дзержинского, 69, 71, 73, 75, 77», — сообщают в мэрии.

На время отключения «Водоканал-НТ» организует подвоз воды по заявкам в школы и садики Дзержинского района, а к многоквартирным домам вода будет доставляться по графику. Информацию о подвозе воды можно узнать в своих управляющих компаниях или у диспетчера по телефону: 23-07-00.