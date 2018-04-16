Стадион «Екатеринбург Арена» официально открылся с победы «Урала» над «Спартаком»

Официальное открытие стадиона «Екатеринбург Арена», на котором будут проходить матчи чемпионата мира по футболу — 2018, состоялось 15 апреля, пишет Znak.com. В первом матче на обновлённом стадионе екатеринбургский «Урал» в домашнем матче выиграл у московского «Спартака» со счётом 2:1.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил в Instagram, что «Екатеринбург Арена» — первый в России стадион, сданный к ЧМ 2018 года.

«Красивый, новый, современный, удобный, отвечающий требованиям FIFA. Мы не только создали новую спортивную площадку, но и сберегли охраняемые законом элементы оригинального архитектурного облика старого "Центрального стадиона"», — написал он.

Глава региона отметил, что арена будет использоваться и после чемпионата.

«Тут будут не только проходить футбольные матчи "Урала": это многофункциональный спортивный комплекс, а также площадка для крупных зрелищных мероприятий. Не говоря уже о том, что подготовка среды вокруг стадиона позволила Екатеринбургу реконструировать улицы и тротуары, построить новые транспортные развязки, серьёзно обновить инфраструктуру», — уточнил он.

Губернатор также поздравил игроков и тренерский состав ФК «Урал» с победой в матче с московским «Спартаком».

«Уверен, мы теперь выйдем в Еврокубки и дальше — чем чёрт не шутит? Спасибо вам за игру, я сегодня голос сорвал. Игра была шикарная!» — сказал он.

Напомним, что «Екатеринбург Арена» примет четыре игры ЧМ-2018: 15 июня пройдёт матч Египет — Уругвай, 21 июня сыграют Франция и Перу, 24 июня состоится игра Япония — Сенегал, а 27 июня город ждёт матч Мексика — Швеция.