США ввели санкции против президента Венесуэлы

Правительство США ввело персональные санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передаёт Reuters. Мадуро обвиняют в «подрыве демократии» на выборах в Конституционную ассамблею Венесуэлы.

CNBC пишет, что под санкции попадают все активы Мадуро, которые могут находиться под юрисдикцией США. Гражданам США запрещено вести дела с президентом Венесуэлы.

Мадуро заявил, что персональные санкции в его отношении наглядно показывают состояние «отчаяния и ненависти», в котором находится американский лидер Дональд Трамп.

Подчёркивается, что США не стали вводить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. Ранее Reuters сообщало, что США планируют ввести санкции против Венесуэлы, которые запретят оплату в долларах за нефть южноамериканской страны.

Напомним, 30 июля в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею. Власти оценили явку в 41,5%. Оппозиция зафиксировала явку 12% и отказалась признать выборы. Голосование сопровождалось столкновениями, во время которых погибли как минимум 16 человек. После выборов Конституционная ассамблея сможет изменять конституцию и распускать конгресс, который контролируют противники президента Николаса Мадуро.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Газета.ру»