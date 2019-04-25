«Средства обращены в доход государства»: суд оштрафовал жителя Нижнего Тагила за контрабанду 35 тысяч долларов

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении жителя Нижнего Тагила, обвиняемого в контрабанде наличных в крупном размере, сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

«Следствием было установлено, что в сентябре 2018 года в аэропорту Кольцово пассажир авиарейса Екатеринбург — Ташкент перевёз через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС денежные средства в сумме свыше 35 тысяч долларов США, не указав их в пассажирской таможенной декларации», — сообщили в ведомстве.

В соответствии с законодательством Российской Федерации без письменного декларирования разрешается перемещать через таможенную границу Таможенного союза наличные денежные средства на общую сумму, не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

Суд, согласившись с позицией транспортной прокуратуры, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Денежные средства, незаконно перемещённые через границу, обращены в доход государства. Приговор вступил в законную силу.