Спикер Заксобрания Петербурга назвал Telegram причиной теракта в метро

Теракт в петербургском метро был организован с помощью Telegram, заявил на брифинге спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, пишет 78.ru.

Макаров выступил с резкой критикой людей, которые до сих пор не удалили Telegram.

«Пусть они посмотрят в глаза родным и близким погибших в апрельском теракте в прошлом году. Пусть посмотрят в глаза и послушают, чего им скажут» , — сказал он.

Он добавил, что если человеку нечего скрывать, то он спокойно переживёт блокировку. По мнению спикера Заксобрания, безопасность должна быть превыше всего.

«Не надо делать мину, мол, ограничивают чьи-то права», — подчеркнул Макаров.

Спикер отметил, что ранее спецслужбы указывали на то, что организация теракта в петербургском метро осуществлялась с помощью Telegram.

Напомним, Таганский районный суд Москвы объявил Telegram вне закона на территории России. После этого Роскомнадзор начал процедуру блокировки мессенджера, заблокировав более 20 миллионов IP-адресов Amazon и Google, инфраструктуру которых Telegram использует для обхода блокировок. К юристам правозащитной организации «Агора» за помощью из-за массовых блокировок обратились представители около 60 компаний.

Теракт в петербургском метрополитене произошёл 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами террористического акта стали 15 пассажиров, также погиб сам террорист, пострадавшими признали 103 человека.