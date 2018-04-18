Юристы «Агоры» запустили «горячую линию» для поддержки пострадавших от блокировок

Международная правозащитная группа «Агора» запустила «горячую линию» для юридической помощи владельцам сайтов и сервисов, столкнувшихся с техническими проблемами из-за блокировок миллионов IP-адресов Роскомнадзором, написал в Telegram руководитель группы Павел Чиков.

«Если вы получили уведомление Роскомнадзора, вам грозят блокировкой или уже блокируют, пишите, постараемся помочь. Писать нужно нашему интернет-гуру Дамиру Гайнутдинову в Telegram/Twitter @snorri51, в Facebook, на почту damir51@gmail.com», — сообщил руководитель «Агоры».

Напомним, 16-17 апреля Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google в попытках ограничить доступ к мессенджеру Telegram, который был заблокирован из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Мессенджер использует инфраструктуру крупных сервисов для обхода блокировки.

На фоне этих блокировок в соцсетях появились сообщения о перебоях в работе множества различных сервисов и сайтов, использующих ресурсы этих компаний. Роскомнадзор 17 апреля открыл «горячую линию» для борьбы с «недостоверной информацией о блокировках добросовестных ресурсов».

17 апреля был затруднён доступ и на сайт Роскомнадзора. Ведомство сообщило, что зафиксировало несколько DDoS-атак на свой сайт за сутки.