Роскомнадзор: Для Amazon и Google из-за Telegram стоит вопрос работы в России

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя блокировку Telegram, заявил «Известиям», что Google и Amazon «по большому счёту сейчас решают вопрос, будут они работать на территории РФ или нет».

«Все наши действия по блокировке подсетей сопровождались перепиской с администрацией этих американских компаний. Но надо понимать, что тут играл фактор времени: когда у нас день, у них ночь. Однако главное, что коммуникация есть. Мы рассчитываем, что и для Amazon, и для Google первичен их бизнес, а не политические мотивы», — подчеркнул Жаров.

По его словам, сейчас с целью обхода блокировок используется порядка 20 подсетей, общая численность IP-адресов — более 10 млн. Глава ведомства отметил, что для Amazon и Google вся ситуация вокруг блокировки является серьёзным вызовом.

«Если рассматривать набор IP-адресов, то, например, 6 млн IP Amazon — это практически половина из всех, которые у них в принципе есть. Всего их порядка 13 млн. Основной бизнес для того же Amazon — предоставление хостингов, вряд ли они захотят лишиться этого бизнеса, в том числе на нашем рынке», — сказал Александр Жаров.

Ранее в попытке заблокировать мессенджер Telegram Роскомнадзор внёс в чёрный список около 20 млн IP-адресов. Эти меры стали самой масштабной операцией ведомства по ограничению доступа к запрещённому ресурсу, но привели к снижению доступности мобильного приложения всего на 30%.