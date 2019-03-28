Спикер парламента Венесуэлы назначил на 6 апреля операцию по свержению Николаса Мадуро

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил в Twitter, что 6 апреля начнётся «Операция Свобода», направленная на свержение действующего президента страны Николаса Мадуро.

По его словам, в этот день по всей стране начнутся «тактические акции».

«В этот день мы должны быть готовы и организованы, а комитеты помощи и свободы уже сформированы», — сказал он.

В другом сообщении Гуайдо отметил, что его сторонники готовы добиться «прекращения узурпации» власти в Венесуэле.

«Операция Свобода», как сообщает El Comercio, направлена на то, чтобы вынудить Николаса Мадуро уйти с поста президента. Издание отметило, что Гуайдо призвал граждан протестовать против отключения электричества в стране, которое, по официальной версии, произошло из-за террористической атаки.

Напомним, в январе 2019 года спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства, его поддержали США и многие другие страны мира. Россия выступила в поддержку Николаса Мадуро.