В Венесуэле лидер оппозиции Гуайдо объявил себя временным президентом. МИД России назвал законным президентом Мадуро

Российский МИД в опубликованном на официальном сайте ведомства заявлении назвал Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы. Ранее лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Тысячи людей вышли на митинг в столице Каракасе, чтобы поддержать его.

Президент США Дональд Трамп назвал Гуайдо легитимным временным лидером Венесуэлы, а госсекретарь Майк Помпео заявил, что США призывают Николаса Мадуро передать власть лидеру оппозиции. Гуайдо также признали Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Аргентина, Перу, Эквадор, Коста-Рика.

В официальном комментарии российского МИДа говорится, что признание США действующим президентом Венесуэлы лидера оппозиции Хуан Гуайдо направлено на «усугубление раскола в венесуэльском обществе, рост фронтального уличного противоборства, кардинальную дестабилизацию внутриполитической ситуации и дальнейшую эскалацию конфликта».