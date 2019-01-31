Baza: Российским телеканалам раздали инструкцию по освещению событий в Венесуэле 

Топ-менеджеры крупнейших федеральных телеканалов получили инструкцию со списком тезисов, касающихся событий в Венесуэле, со ссылкой на нескольких редакторов российских телеканалов сообщает интернет-издание Baza.

Телеканалы должны «в нужном ключе» подавать новости о перевороте в стране. Новые требования выдали приблизительно 25 января после совещания в Администрации президента, которое состоялось накануне.

Инструкция в первую очередь касается подачи информации об оппозиционере Хуане Гуайдо, который объявил себя временно исполняющим обязанности президента и которого поддержали США. Действующий президент Николас Мадуро не отказался от обязанностей, Россия выступила в его поддержку.

В инструкции предлагается указывать на оговорки и ошибки в речи врио президента, подчёркивать его связь с США, не упоминать количество поддержавших оппозиционера стран и не называть реальное число участников оппозиционных митингов.

Как отмечает Baza, новости о событиях в Латинской Америке в эфире «большой тройки» каналов выглядят почти одинаково, отличаются лишь мелкие детали. Журналисты первого и второго канала «совершенно одинаково» рассказывают, что в Венесуэле неспокойно, но основной упор делается на роль США, оппозиция практически не упоминается.