Spiegel: Наёмники ЧВК «Вагнер» погибли в Сирии случайно

Российские бойцы ЧВК «Вагнер» не участвовали в столкновении сирийских проправительственных группировок с силами международной коалиции во главе с США, а попали под обстрел случайно, со ссылкой на собственные источники, а также очевидцев и участников столкновения пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По информации Der Spiegel, в столкновении принимали участие два проправительственных вооружённых отряда при поддержке бойцов из Афганистана, Ирака и Ирана. По словам очевидцев атаки, россиян там не было. Источник сирийского журналиста Ахмада Рамадана в бригаде аль-Бакир, которая принимала участие в столкновении, рассказал, что российские наёмники попали под удар случайно, «оказавшись не в том месте не в то время».

Столкновение произошло около населённого пункта Табия. Рядом с ним находился небольшой контингент российских наёмников. В результате удара сил коалиции по «бойцам Асада» погибли от 10 до 20 россиян. Они оказались случайными жертвами столкновения, утверждают два военных источника Der Spiegel. По словам сотрудника госпиталя в Дайр-эз-Зауре, туда привезли «десяток» тел российских бойцов. Позднее их отвезли на аэродром, чтобы доставить в сирийский пограничный город Эль-Камышлы.

По разным данным, в результате столкновения с силами США 7 февраля погибли от 13 до 200 россиян. По информации агентства Reuters, за неделю с 5 по 11 февраля в Сирии погибли и пострадали около 300 российских граждан, все они были наёмниками частной военной компании «Вагнер», утверждают источники СМИ.

В Минобороны эту информацию опровергли, а в МИД сообщили, что при столкновении погибли пятеро российских граждан и ещё «несколько десятков» пострадали, все они проходят лечение в российских госпиталях.