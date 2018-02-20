МИД России сообщил о десятках раненых в «недавнем военном столкновении» в Сирии

В результате «недавнего военного столкновения» в Сирии ранены несколько десятков российских граждан, сообщил на своём сайте МИД РФ.

«Им было оказано содействие для возвращения в Россию где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях», — говорится в распространённом ведомством заявлении.

Никаких подробностей «военного столкновения» МИД раскрывать не стал, подчеркнув лишь, что военнослужащие из РФ в нем не участвовали.

«Как уже отмечалось, в Сирии находятся российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями. Не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений», - заметили в ведомстве.

Напомним, 7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по отрядам, наступавшим на позиции «Сирийских демократических сил» в районе города Дейр-эз-Зор. По данным американских и российских СМИ в результате удара погибли и получили ранения наёмники из российской ЧВК «Вагнер». По данным из разных источников, погибли от нескольких десятков до нескольких сотен человек, также сообщалось о нескольких десятках раненых.

По данным Reuters, раненые в Сирии доставлены в военные госпитали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Источники агентства сообщали, что ранения получили около 200 человек.

15 февраля МИД РФ впервые официально прокомментировал сообщения о гибели россиян в результате удара коалиции. Представитель МИД Мария Захарова тогда заявила, что речь может идти о гибели пяти человек, гражданство которых нужно дополнительно уточнять.