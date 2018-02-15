МИД рассказал о возможной гибели пяти российских граждан в Сирии при авиаударе США

От удара международной коалиции в Сирии могли погибнуть пять граждан России, заявила представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге. При этом она отметила, что эти данные, в том числе гражданство погибших, ещё не проверены и не подтверждены. По словам Захаровой, все погибшие точно не были российскими военнослужащими, а значит, скорее всего, прибыли в Сирию в обход официальных каналов МИДа, что усложняет процедуру проверки информации о них.

«Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не десять. По предварительным данным, в результате произошедшего вооружённого столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о гибели пяти человек — предположительно, граждан России. Есть и пострадавшие, но всё это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства», — цитирует Захарову РБК.

Напомним, международная коалиция во главе с США нанесла удар по отрядам, наступавшим на позиции «Сирийских демократических сил» 7 февраля. После этого американские и российские СМИ сообщили, что в результате удара погибли российские наёмники из частной военной компании «Вагнер».

13 февраля агентство Bloomberg написало, что в результате авиаудара коалиции во главе с США в Сирии погибли около 200 человек, сражающихся на стороне сирийского правительства, большинство из них — «наёмники из России». По данным агентства, десятки из них находятся на лечении в военных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга. Гибель четырёх граждан России подтвердили журналистам их родственники.

Минобороны и другие российские ведомства официально не подтвердили потери среди россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не обладают информацией, «которая позволяла бы делать какие-то выводы». Также он говорил, что Владимир Путин не принимал решение о засекречивании данных о погибших и раненых в Сирии россиянах.